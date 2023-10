Come riporta La Stampa, l'infortunio di Timothy Weah può portare Allegri a spostare nuovamente McKennie sulla fascia destra, dando il via libera al rilancio di Miretti per completare il trio in mediana al fianco dei titolarissimi Locatelli e Rabiot. Sulla sinistra, invece, dovrebbe proseguire il duello tra Kostic e Cambiaso.