Ryancompirà diciotto anni il 26 maggio, ma forse, rischia di dover aspettare ancora prima di giocare la sua prima partita da maggiorenne. Non è certo l'età, però, a fermare il suo precoce talento. Infatti, il centrocampista olandese classe 2002, ha già esordito con i lancieri, trovando addirittura tre reti, tra Eredivise e Coppa. Non male, per un ragazzino che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile della squadra di Amsterdam: una routine che si rifà alla gloriosa tradizione dell'Ajax, ma che da quelle parti è anche una pratica ormai consueta. Allora cosa, effettivamente, contraddistingue Gravenberch rispetto all'essere "uno qualunque", tra i prodotti del vivaio dell'Ajax?