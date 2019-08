Spunta un nuovo nome per la Juve. Un nome valido per il presente ma soprattutto per il futuro. Si tratta di Stanley Nsoki, terzino sinistro francese classe 1999. Secondo quanto riporta l’Equipe, un mese fa il PSG, squadra che detiene il cartellino del giocatore, ed il Newcastle erano già d’accordo per il trasferimento del giocatore in Inghilterra: valore dell’operazione 11 milioni di euro. Improvvisamente la trattativa è saltata a causa del dietrofront della squadra allenata da Steve Bruce. Il Nizza ha quindi mosso i primi passi per acquisire il giocatore ma anche la Juve, stando a quanto riporta il quotidiano francese, è interessata. I bianconeri hanno lavorato per diversi mesi con il procuratore del giocatore ma, proprio in questo momento, Nsoki è sul punto di cambiare agente. Nonostante il Nizza resti in vantaggio, la Juve è comunque in corsa.