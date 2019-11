Cristiano Ronaldo non è ancora al top della condizione fisica. Il problema al ginocchio che lo ha frenato nell'ultimo mese gli ha impedito di allenarsi con regolarità, per questo motivo dopo gli impegni col Portogallo CR7 ha saltato la sfida con l'Atalanta. Il fastidio non è però stato superato del tutto, per questo in casa Juventus è pronta una tabella per la gestione di Ronaldo. Agli allenamenti coi compagni, l'ex Real Madrid sta aggiungendo delle sessioni di lavoro specifiche. E, come scrive Tuttosport, potrebbe saltare anche la sfida delle 12.30 di domenica contro il Sassuolo, per concentrarsi sul completo recupero.