Jean-Clair Todibo è uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus in ottica futura. Il difensore classe '99 del Tolosa potrebbe lasciare la Francia già a gennaio, con i bianconeri pronti a mettere sul mercato 3-4 milioni di euro per anticipare la concorrenza ed evitare di arrivare all'estate, quando Todibo potrebbe svincolarsi a parametro zero per firmare altrove il primo contratto da professionista. Come ricorda Tuttosport, la concorrenza non manca: ci sono il Napoli e le grandi di Premier League a seguire Todibo insieme alla Juventus.