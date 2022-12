Classe 2003, tre presenze e due assist con la maglia della Juventus. Bastano i numeri a spiegare quanto Samuel Iling Junior sia importante per i bianconeri, oggi ma soprattutto domani. Nelle ultime settimane prima della sosta per i Mondiali, Massimiliano Allegri ha deciso di portare in Prima Squadra il giovane inglese, che stava giocando con la Next Gen in Serie C. E i risultati sono stati subito molto positivi, tanto da spingere Federico Cherubini e i suoi collaboratori a muoversi per blindare l'ex Chelsea.



FUTURO BLINDATO - Il contratto di Iling con la Juve è infatti in scadenza a giugno. Dopo l'exploit con i bianconeri, tra Champions League e Serie A, diversi club - soprattutto inglesi - si sono fatti avanti per l'esterno bianconero. Dalle parti della Continassa, nonostante le vicende che hanno chiaramente assunto un ruolo prioritario negli impegni della società, hanno deciso di spingere per rinnovare il contratto del classe 2003, con un'intesa di massima già trovata fino al 2027. Il futuro della Juve parlerà ancora un po' inglese.