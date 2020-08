Giovane attaccante cercasi. la Juventus in questa finestra di mercato è a caccia due profili nuovi, due punte che possano arricchire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Oltre al ruolo di big, con Milik e Jimenez al momento prime scelte, Paratici lavora per un baby, un giocatore che possa crescere all'ombra dei grandi. Tuttosport oggi in edicola fa due nomi: Andrea Pinamonti e Gianluca Scamacca, sui quali è forte anche l'Inter (senza escludere il Milan).



SCENARIO - Pinamonti in nerazzurro è cresciuto e l'Inter dopo averlo venduto per 19,5 milioni al Genoa, con il quale ha giocato l'ultima stagione, vanta con il Grifone una prelazione per riprenderselo a prezzo maggiorato. La Juve proverà a sfruttare l'ottimo rapporto con Preziosi e quello con il suo agente Raiola per cambiare le carte in tavola. Per Scamacca, che tornerà a Sassuolo dopo l'esperienza in B con l'Ascoli, la base d'asta è di 15 milioni di euro, anche in questo caso la sfida è ai nerazzurri.