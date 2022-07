Carlo, terzo portiere della Juve, ha parlato così del momento e della tournée in USA al canale Twitch bianconero."Ci divertiamo molto insieme ed è molto importante. Quindi è fondamentale. È un buon gruppo. Il benvenuto ai nuovi? Subito un abbraccio e un bacino sulla guancia per affetto"."Come ho visto la squadra? Bene. Ci siamo diverti e adesso ci sono le partite contro Barcellona e Real Madrid che non sono male. Giocare con le big stimola? Si perché ti metti già alla prova anche se stai carburando. Ma è stimolante, è una cosa bella"."Solamente il nome di Di Maria ti dà qualcosa di diverso all'interno della squadra. Da serenità anche solo guardarlo quando è in campo. Nel senso che si passa palla a lui e si sta tranquilli. Sono giocatori che ti danno sicurezza. Quando tira dici: "Ahi". Però ha grande qualità. È un campione ha vinto tutto e si capisce che quando ha palla lui è un pericolo. Tra lui e Cristiano è molto molto pericoloso. Se me l'aspettavo così? Sì diciamo che non ti aspetti tante cose da un campione che ha vinto tutto. Invece trovi che è molto scherzoso con noi. Fa gruppo e questo è molto importante soprattutto per un campione che dà serenità soprattutto ai giovani che devono crescere. È bello vederlo"."Per il momento no. Però studio il momento giusto. A chi lo vorresti fare? Magari ai giovani. Con Tek quando ci mettiamo insieme diventiamo pericolosi e con Mattia anche".- "Rabiot è un po' più tranquillo e riservato".