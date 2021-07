Carlo Pinsoglio, portiere della Juventus, ha rinnovato il proprio contratto per due stagioni. Dopo l’annuncio, l’ex Modena, Pescara e Livorno, tra le altre, festeggia così sui social: “Ciao a tutti, ciao popolo bianconero come avete visto ho rinnovato per altri due anni e sono felicissimo perchè questa è la pelle che ho tatuata addosso da quando sono nato. Sono contentissimo grazie per il supporto che mi e ci avete sempre dato in tutti questi anni. Mi raccomando sempre forza Juve, dai un po' eh”.