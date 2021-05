A JTV, Andrea Pirlo ha parlato della vittoria con l'Inter: "La risposta? Una vittoria da Juve, era quello che volevamo, quanto fatto a Sassuolo. Vittoria di squadra, in 10 contro i campioni d'Italia. Non era facile. Invece siamo qui fino alla fine a sperare in un posto in Champions. Abbiamo risposto colpo su colpo, ma avevamo fatto un buonissimo primo tempo. La partita è stata giocata bene, ordinati, aggressivi, concesso poco all'Inter. Poi in 10 devi difenderti e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi".