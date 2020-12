Andrea, ai microfoni di Juventus Tv, presenta così la partita con la Fiorentina: ", con ottime individualità. Il momento è un po' difficile, ha da poco cambiato l'allenatore ma nel complesso è una buona squadra, verrà qui per fare la sua partita, per difendersi e cercare di ripartire. Hanno un giocatore molto forte fisicamente come Vlahovic davanti e uno di grande classe, dovremo stare attenti soprattutto a questi due giocatori. Dovremo stare attenti perché è l'ultima partita del 2020 e vogliamo chiudere nel migliore dei modi"- “Sono contento sia tornato ad allenare e di rivederlo. Ho vissuto tanti bei momenti con lui, abbiamo fatto un grandissimo Europeo perdendo la finale con la Spagna, è una persona di cuore, si merita qualcosa di più sul campo in questo momento”.- “. Eravamo arrabbiati per non aver vinto con l'Atalanta, era obbligatorio vincere a Parma. Abbiamo fatto una grande gara, con un grande spirito e la voglia di inseguire i tre punti in ogni momento della partita.è lo spirito che voglio, con questa testa è più facile avere il pallino del gioco”- “McKennie, Bentancur e Ramsey sono tre giocatori diversi tra loro che si interscambiano bene. Uno magari è più tecnico, l'altro di inserimento, Rodrigo sa fare un po' tutto. Essendo così scaglionati diversamente riusciamo ad avere maggiore aggressione sulla palla persa”- “Siamo in grande crescita, però è importante dare continuità alle vittorie. Lo stiamo facendo bene, stiamo migliorando ma abbiamo grandi margini”- “Qualcuno sta meglio., penso possa venire con noi alla partita. Demiral anche sta un po' meglio. Arthur invece non è a disposizione”