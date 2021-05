Dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Milan, Andrea Pirlo ha analizzato il rendimento dei bianconeri a Sky Sport: "Avevo ​un progetto diverso in mente, pensavo di avere una squadra diversa a disposizione, quindi ho cercato di lavorare su certi principi. A volte è andata bene, a volte è andata male, poi in base a tutte le cose che sono successe ho dovuto anche adattarmi, con certi giocatori è difficile, magari un piano ben definito non si è più visto".