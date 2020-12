Ai microfoni di Juventus Tv è arrivata la presentazione di Genoa-Juventus da parte di Andrea. Che non può non partire da un suo ricordo di Paolo: ​“Non ho avuto la fortuna di conoscerlo benissimo. Il ricordo indelebile resta del Mondiale 82, io ero piccolissimo e non l'ho visto, ma quelle immagini sono storia e non lo dimenticheremo mai”.- “. Non può restare solo una partita, bisogna continuare su questa voglia e con questo ritmo perché ora c'è il campionato e dobbiamo fare meglio in queste quattro partite. Queste partite ti portano grande consapevolezza di miglioramenti, può essere una grande iniezione di fiducia per questo finale di 2020 prima della sostaLoro sono bravi a difendersi e ripartire, hanno giocatori rapidi e di spessore fisico davanti, dovremo essere molto attenti e concentrati per fare la nostra partita”- “Stadio inglese,ho fatto anche un bel gol con la maglia della Juventus, importante, è quello il ricordo che mi viene in mente più velocemente”e con i ragazzi riesce a esprimersi meglio. Ha grande corsa, voglia, ampi margini di miglioramento. L'inserimento è una delle sue caratteristiche principali, può fare ancora molto meglio”Sa fare sia fase offensiva che difensiva, anche se lo rimprovero perchéperché non deve adagiarsi sulle cose belle ma essere sempre dentro la partita per 90 minuti”“Sta crescendo la voglia di andare in avanti, quindi quando attacchi le avversarie hanno meno possibilità di venire dalle nostre parti. Dobbiamo essere aggressivi e mai passivi anche nella nostra metà campo. In questo stiamo crescendo”