Un azzardo, una scommessa, un predestinato. La notizia che Andrea Pirlo sarebbe stato il nuovo allenatore della Juventus prima ha sorpreso tutti e poi ha suscitato un’ondata di commenti di vario genere., che rimane la grande ossessione e il grande obiettivo della Juventus. In attesa di sapere con quali uomini inseguirà il decimo scudetto consecutivo bianconero e possibilmente la coppa dalle grandi orecchie che vinse da giocatore, al contrario del suo predecessore,Mandzukic, che infatti fu lasciato ai margini dalla società, rappresentò il caso più clamoroso e a distanza di tempo l’errore più evidente di una campagna acquisti in cui Sarri fu più spettatore che suggeritore.. Nemmeno questa protezione, però, potrebbe bastare se Pirlo non avesse il carisma, la personalità e il coraggio di parlare con chiarezza, ai giocatori e di conseguenza alla stampa.. Invece di dire “vediamo che cosa succederà, aspettiamo la fine del mercato, la società sta lavorando bene”, Pirlo ha detto chiaro e tondo con la stessa precisione con cui lanciava in gol Inzaghi al Milan e Tevez alla Juventus, che Higuain non fa più parte del cosiddetto progetto, dopo avergli spiegato direttamente in privato che è stato un campione, ma adesso le loro strade si dividono.. Ancora più importante, e non soltanto in prospettiva pensando ai risultati del campo, è stata la conferma di Dybala, che non sarà messo sul mercato come sembrava nei giorni scorsi, anche se il suo rinnovo non è ancora stato perfezionato. Scelta giustissima nella quale è stata decisiva la volontà di Pirlo, perché Dybala è destinato a diventare l’uomo simbolo della Juventus quando non ci sarà più Ronaldo e il capitano quando non ci saranno più Chiellini e Bonucci. Meno importante in apparenza, ma utilissima per il lavoro di tutti i giorni, sarà. Un’altra dimostrazione delle idee chiare di Pirlo, che proprio per questo ha subito conquistato Agnelli e sicuramente conquisterà i giocatori, troppo distanti da Sarri in campo e soprattutto fuori.