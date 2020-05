Tra uno starnuto e qualche linea di febbre sei stato un grande compagno di squadra. Mancherai al calcio quanto mancherà a te, ma per dirla tutta... era ora #bombermatri @Ale_Matri pic.twitter.com/eRwncmugof — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) May 9, 2020

Alessandroha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. Così, sono stati in tanti a dedicargli un messaggio di "addio", tra ex compagni di squadra o semplici rivali sul campo. Tra questi, si è aggiunto anche Andrea, che insieme all'attaccante ex Brescia ha giocato proprio alla Juventus. Ecco il messaggio per Matri, postato da Pirlo su Twitter: "Tra uno starnuto e qualche linea di febbre sei stato un grande compagno di squadra. Mancherai al calcio quanto mancherà a te, ma per dirla tutta... era ora"