Lapassa 2-0 sul campo della Sampdoria, il tecnico bianconerocommenta a Sky Sport al termine dell'incontro: "Chiesa? Ha portato energia, freschezza, fame. Giocatore giovane arrivato in una grande squadra, si è approcciato con grandi campioni e grandi partite internazionali. E' entrato magari un po' in punta di piedi all'inizio perché il salto è stato grande, ma ora sta bene, è libero di testa e si è sbloccato con qualche gol, sta facendo bene. Finalmente riesce ad andare a chiudere le azioni quando andiamo dall'altra parte, deve farlo più spesso perché possono capitare occasioni in tutte le partite e deve sfruttare di più la sua capacità di arrivare da dietro".- "Peccato non averla chiusa il primo tempo, abbiamo fatto una grande gara, avevamo le occasioni per il 2-0 ma non le abbiamo sfruttate. Il raddoppio è arrivato un po' troppo tardi".- "Per noi non è importante che segni tutte le partite ma che si vinca, ha fatto un bel lancio sul secondo gol e a noi va bene anche se si vince senza i suoi gol".- "Lavoriamo dall'inizio dell'anno sulla riaggressione immediata e sulle preventive dei difensori, quando i difensori difendono bene vuol dire che c'è già una buona pressione di attaccanti e centrocampisti. Hanno fatto benissimo su tutta la partita sia Chiellini che Bonucci, questo è il lavoro che proponiamo, a volte esce bene e altre meno, possiamo ancora migliorare".- "Non abbiamo mai pensato di dover prendere per forza un attaccante perché sapevamo di avere giocatori adattabili, magari se capitava un'occasione l'avremmo colta ma in questo momento siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Stanno facendo bene, oggi anche Ramsey è entrato a fare la seconda punta che aveva già fatto all'Arsenal e in nazionale".- "Pian piano stiamo crescendo, cominciamo ad assorbire le cose che chiediamo dall'inizio della stagione. Non era facile perché non avevamo fatto preparazione, le prime partite erano come prove. Ora abbiamo trovato una certa fisionomia e andiamo avanti su questa strada".- "E' importante perché è una semifinale di coppa, un obiettivo a cui teniamo molto. Dimostrare qualcosa? Noi dobbiamo pensare a noi stessi, è una semifinale contro una grande squadra. Non pensiamo alla partita di qualche settimana fa ma alla gara di coppa. Dubbi dopo la sconfitta? No, capita di avere partite no, siamo ripartiti alla grande con la Supercoppa".