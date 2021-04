Ieri Federico Chiesa è stato costretto al forfait contro il Parma per un'elongazione muscolare. Quali sono i tempi di recupero per l'esterno? Ne ha parlato così Andrea Pirlo a margine della vittoria della sua Juve: "Federico sta un po’ meglio però è da valutare giorno per giorno, magari già giovedì farà un controllo e vedremo se potrà tornare per Firenze". È a rischio per il match contro la sua ex squadra, più probabile che torni settimana prossima.