"Era il nostro obiettivo passare il turno, l'abbiamo fatto contro una squadra che stava facendo bene"., tecnico della, commenta a Rai Sport il successo per 4-0 sulla Spal nei quarti di finale di Coppa Italia: "Era importante l'attenzione, giusta fin dal primo minuto e abbiamo avuto una gara in discesa".- "Abbiamo giocato tutta la stagione ogni tre giorni, ci siamo abituati. Avremo tante sfide in poco tempo. Guardiamo una partita alla volta. Sabato avremo la Samp, è già importante, stiamo concentrati".- "Rinnovo? Speriamo. Sta bene, dimostra tutti i giorni di poter giocare ancora. Se vuole restare ci fa solo piacere".- "La Juve è stata la prima e unica a fare la seconda squadra. Scelta azzeccata anche per questi giocatori. Un conto è pescare in Primavera, un conto in Lega Pro dove fanno tanta esperienza. Bisognerebbe aprire la mente delle altre società, è importante avere una seconda squadra per la crescita dei giovani".- "Può ricoprire più ruoli, oggi per esigenze ha fatto l'attaccante. Può stare ovunque praticamente, è molto interessante, vive un buon momento fisicamente e mentalmente. Peccato sia squalificato sabato, ha tempo per recuperare".- "Futuro da regista? E' un ragazzo molto interessante, si allena con noi da qualche tempo. Può fare il regista, cresciuto come me da trequartista ma è portato alla costruzione e ha questo futuro. Ha grande visione di gioco, tecnica e testa. Aspettiamolo e non diamogli troppe responsabilità, ma ha fatto una grande partita".- "Anche quando sono arrivato io il primo anno siamo rimasti dietro per quasi tutto l'anno e poi abbiamo vinto. Dipende solo da noi, il nostro cammino è nostro, stiamo sul pezzo e andiamo avanti, mancano ancora tante partite".- "Inter? Ci prepareremo. Siamo contenti perché il nostro obiettivo è anche la Coppa Italia quindi saremo pronti".