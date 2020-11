"Sarà una gara importantissima per il proseguo del girone, affrontiamo una squadra che ha fatto due ottime partite sia a Barcellona che in casa con la Dinamo Kiev" - Andrea Pirlo ha parlato così alla tv ufficiale della Juventus - "Non guardiamo il risultato col Barcellona, fino al gol di Messi era sempre stato in partita e aveva avuto anche l'occasione di andare in vantaggio".



Qual è il loro punto di forza?

"E' il gioco, hanno calciatori tecnici e veloci, dovremo stare molto attenti".



La vittoria di Cesena ha portato maggiore consapevolezza?

Si, le vittorie portano sempre serenità ma noi continuare a lavorare e a portare avanti quello che stiamo programmando. Ci stiamo allenando per questo, lavoriamo sereni per avere un certo equilibrio e per portare avanti il nostro progetto di gioco".



Quali saranno le differenze rispetto alla sfida contro la Dinamo Kiev?

"Credo loro saranno un po' più aggressivi, vogliono giocare la palla sempre. Rispetto alla Dinamo è una squadra più tecnica e veloce, giocheranno più all'attacco rispetto agli ucraini".