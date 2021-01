Le condizioni di Alvaro Morata e non solo. Così Andreaha parlato nel post-partita a DAZN dopo la vittoria della sua Juventus contro l'Udinese di oggi:- “Abbiamo bisogno di lui e lui ha bisogno di noi. Ha lavorato benissimo in questa settimana e si vedeva in campo, si è anche impegnato molto. Lo abbiamo tenuto in campo perché volevamo che facesse questo gol, alla fine se lo è meritato”.– “Quando difendiamo deve stare più dentro al campo. Con Paulo in campo lui ha più spazio per poter attaccare. È molto bravo Federico a fare questi cambi”.– “Aaron quando sta bene è un giocatore importante, l’ho sempre detto. L’unico problema è che ogni tanto deve riposare, bisogna centellinarlo visti i tanti acciacchi che è avuto negli ultimi anni”.- "Morata con il Milan? Alvaro lo valutiamo giorno per giorno, vediamo come procede il suo recupero". A Sky Sport, ha aggiunto:- “Una punta? Stiamo parlando, il mercato apre domani. Con la società abbiamo già discusso di cosa fare, sappiamo che nel mercato di gennaio non è facile trovare il giocatore adatto. Magari qualcuno in attacco che possa dare ricambio ai nostri ci può servire. Il giocatore perfetto non esiste, ma delineato un tipo di profilo. Giroud? Ci potrebbe anche servire, ma queste sono cose che Paratici sa meglio di me. Ne abbiamo parlato ma vediamo se faremo qualcosa nei prossimi giorni”.– “Dopo la Fiorentina? Ho fatto un discorso alla squadra, ho parlato io e ho fatto parlare anche loro. È un momento delicato visti i punti di svantaggio dalle prima ma dobbiamo avere fiducia”.