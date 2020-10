Secondo La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo crede fermamente in Federico Chiesa nel suo progetto Juventus. Non a caso, l'allenatore bianconero da giorni ha fatto sapere ai dirigenti della Juve di volere l'esterno ormai ex Fiorentina perché non ha paura di lanciarlo anche da titolare, i giovani lo intrigano e vuole un ricambio importante rispetto a una squadra che ora ha abbassato l'età media.