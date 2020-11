Andrea Pirlo si affiderà a Paulo Dybala. Sì, ma in quale posizione? Prova a spiegarlo Il Corriere dello Sport: "Su questo il Pirlo pensiero non è mai cambiato, ancora dopo Cagliari ricordava come Paulo sia «un attaccante, una seconda punta» e che «appena sarà al top della condizione verrà messo nella sua posizione ideale»".