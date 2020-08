Arrivano aggiornamenti importanti per la panchina della Juventus. La tentazione Andrea Pirlo è diventata una scelta molto chiara: l'allenatore era stato preso ufficialmente per la panchina dell'Under 23 bianconera, ma il presidente Andrea Agnelli che stravede per lui ha scelto di renderlo l'erede di Maurizio Sarri da subito. Una scelta forte che ormai è in dirittura d'arrivo.