A due giorni dal flop di San Siro con l'Inter, arrivano le parole diper presentare la sfida di Supercoppa con il Napoli. Questi i temi principali toccato dal tecnico dellain conferenza stampa.- "Abbiamo trovato alcune soluzioni, spero di rivederle in campo. Loro sono molto attenti in difesa, dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che si presenteranno. Arriva al momento giusto, dopo una brutta sconfitta in campionato e abbiamo voglia di presentarci in campo con determinazione"- "Giocherà Szczesny, perché Gigi ha qualche problemino ma era già stato deciso"- "Quando perdi non rifaresti niente, dobbiamo cancellare quella partita. Vogliamo dimostrare che non siamo quelli dell'altra sera"- "Ha un problemino che si porta appresso da un po' di tempo, dovrà stare fuori qualche giorno"- "Vediamo se potrà giocare dall'inizio o a partita in corsa. Ho le idee chiare ma vediamo domani"- "Squadra che vince nove anni ha faticato e lavorato, noi siamo al lavoro per cercare di vincere anche il decimo con voglia e ambizione. Qualche partita di sbandamento ci può stare ma l'ambizione e la determinazione restano. Non tutti i giocatori sono gli stessi da dieci anni, lavoriamo di squadra e cerchiamo di tirare fuori il meglio da ogni singolo, c'è stato qualche passo falso e siamo convinti di quello che stiamo facendo"- "Abbiamo parlato normalmente come dopo ogni partita, è un momento difficile come ce ne sono tanti in una stagione. Ci giochiamo una finale, cerchiamo energia per vincere"- "Mi spiace per i giocatori, sono stati attaccati giocatori giovani che non dovevano essere attaccati, preferisco che criticate me e non loro. Le finali si giocano ma si devono vincere, siamo qua per quello"- "Volevo dire che siamo stati timorosi dopo il gol subito perché serviva una reazione diversa"