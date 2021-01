Andrea, allenatore della, commenta ai microfoni di Dazn la partita vinta dai bianconeri 2-0 contro il: "In Supercoppa ci siamo ricompattati e abbiamo ricominciato a lavorare con grande entusiasmo sapendo che siamo una squadra forte e dipende solo da noi. E col Bologna siamo stati bravi a trovare gli spazi contro una squadra che ci ha pressato bene​".McKennie si fa trovare sempre nel posto giusto, ha grande visione".“Abbiamo parlato, lui preferisce giocare leggermente più avanzato e lasciare i compiti difensivi ad un altro centrocampista”“Avevamo deciso di mettere Morata per avere più peso in fase offensiva, loro stavano cercando di pressare ed un attaccante come Morata poteva essere utile nelle ripartenze".“È normale che vorresti avere il dominio del gioco, lavoriamo quotidianamente su questo, sulle preventive, a volte lasciamo spazio ai giocatori. Quando porti tanti giocatori in fase offensiva qualcosa si può rischiare. Anche e dovevamo chiudere la partita nel primo tempo”“Giorgio è stato un rientro importante, erano anni che non faceva 4 partite di fila, siamo contenti per lui, non ha avuto nessun problema. Szczesny è un portiere importante, nelle occasioni importanti si fa trovare sempre pronto”.Poi, ai microfoni di Sky Sport, ha aggiunto sul: "Sappiamo che il mercato è fatto di opportunità, ma in qualsiasi caso non cambierà l'equilibrio della nostra squadra".“Dzeko o Scamacca? Stiamo guardando quello che succede, non c'è tanto in giro. Non abbiamo l'obbligo di prenderlo, sarà una cosa last minute e se ci sarà l'occasione di prenderlo saremo contenti”.“Dybala sta cercando di recuperare, speriamo di riaverlo presto”."Ha fatto una buona partita. Una gara di corsa di inserimento, bravo a farsi trovare in zona gol poi non è stato freddo e lucido a tirare. Durante la partita però ha fatto quello che doveva fare e siamo soddisfatti così".