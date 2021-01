Torna a parlare in conferenza stampa Andrea Pirlo alla vigilia di Milan-Juventus. Questi i temi toccati dal tecnico bianconero.COVID - "Abbiamo rifatto gli esami stamattina e stiamo aspettando lo spoglio delle analisi e vedremo nel pomeriggio. Stiamo solo aspettando"SCUDETTO - "Stiamo lavorando per quello, per rimontare. Abbiamo iniziato il 2021 con una vittoria, abbiamo in testa partita dopo partita per migliorare classifica e prestazioni. Valuteremo tra un paio di mesi"MILAN - "Non è partita da dentro o fuori. Giocarla è sempre affascinante, lo è sempre stato. Non è decisiva. Il Milan è una squadra con cui ho giocato 10 anni, ho vinto tanti trofei, ho tanti bellissimi ricordi anche se è cambiato tutto a parte Maldini, era stupenda da giocare come partita. Il Milan è squadra che attacca bene la palla, dovremo essere bravi a non dare spazio ai loro contrattacchi. Sono primi in classifica quindi è la squadra da battere"DYBALA - "Sta abbastanza bene, ieri aveva qualche linea di febbre ma sta molto meglio".CENTROCAMPO - "Rabiot è finalmente recuperato dopo le squalifiche. Arthur anche sta bene, aveva un versamento di sangue e ci è voluto un po' di tempo, ma sarà a disposizione. Valuteremo domani chi avremo del tutto a disposizione, anche vedendo cosa diranno i tamponi"RONALDO - "Fin dall'inizio abbiamo cercato di sfruttarlo per le sue caratteristiche, cercando di renderlo decisivo e lucido negli ultimi trenta metri. Credo sia una buona cosa quella della sua posizione e di farlo stancare meno in fase di riconquista. Decisivo con noi come al Real, allo United, nel Portogallo: è normale sia decisivo e che crei dipendenza"IBRAHIMOVIC - "Giocatore fondamentale per il Milan, cambia il loro modo di giocare. Quando non c'è stato sono venuti fuori altri giocatori come Leao e Rebic, ma quando c'è cambia"DANILO - "Già a inizio stagione avevamo individuato in lui le giuste caratteristiche, non è una sorpresa, sapevamo di poter contare su di lui"MERCATO - "Pensiamo alla partita che è la cosa più importante, poi se ci saranno opportunità le valuteremo"VICE ALEX SANDRO - "Abbiamo terzini come Cuadrado e Danilo a destra e Alex Sandro e Frabotta a sinistra, vediamo chi sta meglio, non c'è grande scelta"NO AL RINVIO - "Non dobbiamo avere alibi, abbiamo rosa competitiva in tutti i settori, undici giocatori li troveremo e non avremo paura"Seguono aggiornamenti