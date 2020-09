Come si dice in questi casi: buona la prima. Andrea Pirlo ha fatto il suo esordio da allenatore come meglio non si poteva: 3-0 secco alla Samp e i gol di scarto potevano essere anche di più, già dal primo tempo quando Ronaldo ha sprecato un paio di ottime palle gol, una davvero clamorosa.L'impostazione con la retroguardia a tre, la fase difensiva con la difesa a quattro. Cose già viste con il Novara e ripetute (bene) con la Samp. Certo, questa Samp non vale la metà destra della classifica ma...