Laè già in volo verso Benevento, intantopresenta la partita ai microfoni di Juventus Tv. Tra campo e infermeria, tra passi avanti e caccia al risultato, il primo pensiero è ovviamente dedicato a Diego Armando Maradona:Il primo ricordo è quello del Mondiale del 1986, mi ricordo che andavo in giardino a provare di fare quello che aveva fatto in occasione del gol all'Inghilterra saltando tutti. Ricordo indelebile di un giocatore unico che rimarrà per sempre nella storia del calcio. Ho avuto modo di incontrarlo qualche volta e ho anche avuto modo di farmi scattare una foto insieme a lui, sono felice di poter conservarla nel mio rullino".– "Dobbiamo avere attegiamento subito concentrato dal primo minut, sapendo che loro faranno gara importante cercando di coprirsi e ripartire, ma sappiamo che saranno così le gare e sappiamo ciò che ci attende.– "Un allenatore che si è messo in grande discussione, partendo dal Milan e poi ha fatto un grande passo indietro partendo in serie C col Venezia. Con i risultati è riuscito a riconquistarsi alla grande la serie A. È bravo, preparato, malato di calcio".– "tante partite e i giocatori fanno fatica a recuperare soprattutto chi fa la Champions. Sarà campionato equilibrato, soprattutto in questo periodo".– "Col Ferencvaros ci abbiamo creduto fino alla fine, spingendo fino all'ultimo minuto, sono stati bravi i ragazzi perché era importante raggiungere l'obiettivo".– "Noi però dovremo fare meglio, muovendo meglio la palla, contro il Ferencvaros l'abbiamo fatto in maniera lenta, a volte bisogna attaccare la profondità".– ". Il gruppo sta crescendo in consapevolezza, sta cercando di migliorare quello che vogliamo proporre dal primo giorno e partita dopo partita gli sviluppi in campo si vedono. Ci voleva tempo perché non ne abbiamo avuto nel precampionato, queste partite servivano per capire e provare certi tipi di giocatori in certi tipi di posizioni.– ", era in programma di non venire a Benevento"– "Lo vedo più come centrocampista offensivo, trequartista. È un giocatore intelligente, è stata una sorpresa, è sempre messo bene in tutte le posizioni, è molto bravo per giocare".