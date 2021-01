La Juventus perde 2-0 a San Siro contro l’Inter. Così Andreaha parlato a Sky Sport dopo la partita: “Noi pensavamo alla partita di stasera, abbiamo sbagliato atteggiamento fin dall’inizio. Quando non hai la rabbia per vincere i duelli diventa difficile. Non siamo scesi in campo, siamo stati troppo passivi. Siamo stati timorosi, avevamo paura del gioco d’attacco dell’Inter, abbiamo pensato solo a fare la fase difensiva, neanche troppo aggressivamente. Una brutta sconfitta, non ce l’aspettavamo,. Mercoledì ci giochiamo una finale. In queste partite devi mettere stessa voglia e rabbia degli altri per essere sullo stesso livello. La foga agonistica non l’abbiamo messa e questo è il risultato”.- "Ha provato ad allagarsi per trovare più spazio da Bastoni. Avevamo preparato la partita stando attenti ai cambi gioco delle mezzali e i gol sono arrivati proprio da lì. Se non segui gli inserimenti diventa difficile".- "Capita un passo falso, ma l’atteggiamento no.. Siamo stati lenti nel far girare la palla, dovevamo farla girare con i centrocampisti andando nell’uno contro uno con Chiesa e facendo inserire Ramsey. Non è stato così, pochi passaggi filtranti nostri e il gioco è diventato troppo lento.- "Siamo stati troppo lenti a fare girare la palla davanti, volevamo l'uno contro uno di Chiesa e dall'altra parte l'inserimento di Ramsey. Abbiamo trovato pochi filtranti tra le mezzali, il gioco era troppo lento. In primis sbaglia sempre l'allenatore,".