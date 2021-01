Prime parole del 2021 per Andrea. Che commenta così l'inizio anno della sua squadra ai microfoni di Juventus Tv: “Ci siamo ritrovati bene dopo qualche giorno di vacanza, ho trovato una squadra vogliosa di ripartire dopo l'ultima prestazione. Abbiamo recuperato anche quasi tutti i giocatori, quindi ripartiamo per fare un buon inizio di campionato”.- “Sarà una partita difficile, l'Udinese sta attraversando un buon momento, è una squadra molto organizzata, molto fisica, con giocatori molto bravi anche nelle ripartenze. Quindi dovremo stare attenti a fare una gara accorta cercando di essere molto bravi a fare le chiusure preventive sui loro due attaccanti e sulle due mezzali che sono molto tecniche. Uno lo conosciamo, ha giocato anche qui con noi (Pereyra, ndr), quindi sarà una partita molo difficile, soprattutto fisicamente”- “Dall'atteggiamento a tutto il resto, non potevamo finire in quel modo il campionato nel 2020,- “Per il resto abbiamo fatto un buon cammino, in crescendo, migliorando su tanti aspetti. Son convinto che si potrà fare ancora meglio, perché abbiamo tutto per riuscirci”- “Mese importante con molte partite, tante competizioni perché ci sarà anche la Supercoppa, dovremo affrontare tutto al meglio con tanti giocatori a disposizione, quindi ci sarà spazio per tutti. Perché giocare ogni tre giorni è difficile, toglie energie. Dovremo essere pronti per giocare ogni partita”- “La cosa più importante che ho capito da allenatore come da giocatore è che i giudizi vanno fatti in modo più generico e ponderato, invece vedi che- “La squadra sta bene, hanno ripreso anche ultimi acciaccati come Arthur, Demiral, anche Chiellini si sta allenando con continuità da qualche giorno”- “Al di fuori del discorso sportivo, stiamo attraverso un momento molto difficile con questa pandemiaNel calcio speriamo di avere delle belle soddisfazioni”.