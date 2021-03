La Juventus prova a recuperare i pezzi in vista delle prossime due delicate sfida contro la Lazio e soprattutto il ritorno degli ottavi di finale di Champions League col Porto. Per il match di sabato coi biancocelesti, Pirlo confida di ritrovare sia Cuadrado che Bonucci, considerando che De Ligt, fermatosi nel riscaldamento prima dello Spezia, non dovrebbe essere rischiato nonostante gli esami di rito abbiano escluso lesioni muscolari.



Guardano al Porto invece Giorgio Chiellini e Paulo Dybala: il primo è reduce da un problema muscolare proprio in occasione della partita d'andata in Portogallo, mentre l'argentino farà l'ennesimo tentativo per capire se il dolore al ginocchio possa essere gestito e tornare finalmente in campo a distanza di quasi due mesi dall'ultima volta.