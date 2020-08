I jolly di Pirlo. L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla versatilità della Juventus sotto la guida del Maestro: lunedì ci sarà il primo allenamento, e per Andrea sarà il primo in assoluto. Sa che potrà contare su tanti giocatori forti, alcuni veri fuoriclasse. Però... però si affiderà tanto ai suoi jolly. Gli intercambiabili. A centrocampo, ecco il più grande benvenuto a Dejan Kulusevski: trequartista all'Atalanta, alla prima stagione in A con il Parma ha fatto sfracelli. Ha giocato esterno, può fare la mezzala ma Pirlo lo vede già in attacco. Tante possibilità, le stesse che potrà avere Juan Cuadrado, altro elemento considerato polivalente.