Andrea Pirlo ha presentato così, ai microfoni di Juventus tv, la partita di domani sera con l'Atalanta. Spendendo parole al miele per il progetto dei bergamaschi. Questi i temi toccati dal tecnico bianconero.Si è visto non solo in campionato ma anche a livello europeo, sarà una gara dura da giocare per il loro atteggiamento e quindi dovremo affrontarla come una top squadra. Non sono stupito dalla loro continuità, è qualche anno che stanno facendo vedere grandi cose grazie a Gasperini e alla società che hanno fatto un grande lavoro, è una nuova grande realtà che bisogna seguire portando grande rispetto”- “È un allenatore molto bravo, da tanti anni ormai allena, è cresciuto nelle giovanili della Juventus e ha fatto bene in ogni squadra dove ha allenato. Ha il suo modo di giocare, molto marcato, va avanti con le sue idee che lo hanno portato a grandi risultati”, quando si arriva a questo turno le squadre sono tutte forti, non puoi aspettarti grandi sorprese. Abbiamo grande rispetto per il Porto e vedremo di affrontarlo nella giusta maniera. Ma c'è tempo per pensare alla Champions, ora dobbiamo dedicarci al campionato”il capire di dover affrontare in ogni modo tutte le partite sia in Champions che in campionato. Quando hai lo spirito di voler fare la partita poi i risultati vengono dalla tua parte. La squadra è cresciuta nella convinzione e nella ricerca del risultato con un atteggiamento aggressivo, cercando di recuperare la palla velocemente per poi avere la gestione del gioco.- “Ripeto di avere concentrazione, è quello che viene a mancare in alcuni momenti della partita, non bisogna staccare mai per tutti i 95 minuti di una partita altrimenti poi le cose si complicano e dobbiamo lavorare su questo”- “Chiellini e Demiral stanno recuperando, speriamo di averli a disposizione nei prossimi giorni”, ma come tutti gli altri campionati europei. Purtroppo con questo Covid si è equilibrato un po' tutto, bisogna affrontare partita con giusta mentalità, non esistono più le squadre materasso”