Dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Barcellona e il primo posto nel girone di Champions, l’allenatore della Juve Pirlo ha parlato così a Sky Sport: “Era importante per noi, per il nostro cammino, continuare il secondo tempo del derby. Siamo entrati concentrati e determinati, si sono visti i valori in campo. McKennie e Arthur in mediana? Volevamo superiorità in mezzo con tre giocatori contro i due loro, sapevamo che facevano fatica a prendere gli inserimenti delle nostre mezzali. È stata una bella partita tatticamente e non solo. Ci tenevamo tutti, Ronaldo in particolare contro l’eterno rivale Messi. Ci sono tante partite, non è facile mentalmente recuperare, ora è più facile autoricaricarsi. Non perdiamo di vista il campionato, dobbiamo avere questa concentrazione anche col Genoa”.