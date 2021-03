Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Cagliari grazie a una tripletta di Ronaldo: “Approccio giusto? Ottimo, era importante perchè dopo la mancata qualificazione dell'altra sera dovevamo partire col piede giusto, dare subito un impronta decisiva alla partita e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Danilo centrocampista? Danilo è un giocatore intelligente, che sa fare molte cose, in ogni parte del campo riesce sempre a fare la sua partita, adesso lo abbiamo provato in questa posizione, ma eravamo sicuri perchè ha le qualità anche per giocare in mezzo al campo”.



SU RONALDO - "Ho avuto paura per il suo rosso? ​No, per l'intervento di Ronaldo no, perchè è il classico intervento di gioco, ha guardato la palla, quindi non si è accorto di essere andato contro il portiere. Però c'è un Var che decide e avrà guardato il da farsi. Sul 3-0 è normale che ti abbassi un po', sono mancate un po' di forze, sia fisiche che mentali, però la partita era sotto controllo"