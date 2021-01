IL TABELLINO

, capace di ripartire in campionato dopo la sconfitta della settimana scorsa contro i nerazzurri, con la speranza di tornare in corsa per lo scudetto, dopo il crollo della squadra di Pioli e la frenata di quella di Conte. La classifica, infatti, dice che. Il campo, per la verità, dice che la Juventus è ancora una squadra imperfetta, lontana parente di quella che ha vinto l’ultimo scudetto, come dimostrano i 12 punti in meno alla fine del girone d’andata, una voragine anche se diventassero “soltanto” 9., anche stavolta come era già successo in Supercoppa contro il Napoli,che salvano più volte la propria porta, come in realtà dopo lo 0-2 Skorupski ha salvato quella del Bologna. Tra tante occasioni da una parte e dall’altra rimane così la sensazione di una Juventus che concede troppo agli avversari, come non dovrebbe fare una grande squadra, con l’errore di partenza di rinunciare a un centravanti vero.A dimostrazione del fatto che non ha ancora trovato una formazione convincente,come seconda punta al fianco di Ronaldo. Ma cambiando gli interpreti in mezzo al campo e in attacco non cambia l’impressione di una squadra che procede a strappi e concede troppe occasioni agli avversari. Non a caso la prima occasione per segnare è del Bologna che però non sfrutta con Soriano l’incertezza del trio difensivo bianconero Bonucci-Chiellini-Danilo. E come spesso accade nel calcio,con una classica autorete di Schouten che devia il, spiazzando l’incolpevole Skorupski. Per la cronaca e per la storia, però, agli atti rimane il primo gol in campionato del brasiliano, al quale se non altro va dato il merito di averci provato.a respingere prima il gran tiro di Ronaldo e poi la ribattuta di Bernardeschi. E’ il momento migliore per i bianconeri che però falliscono ancora il bersaglio per l, bravissimo a volare in contropiede ma sciagurato nella conclusione fuori misura a due passi da Ronaldo e Kulusevski. Un po’ per un peccato di presunzione e molto per la mancanza di equilibrio, la Juventus tiene in vita il Bologna che ha il merito di sfruttare gli spazi a disposizione, ma la colpa di non concludere con Soriano che da ottima posizione calcia malamente fuori., quando il Bologna prende fiducia. Szczesny, già decisivo in Supercoppa contro il Napoli, salva da campione respingendo un colpo di testa di Cuadrado che stava per firmare un clamoroso autogol. Poi, rilanciato al posto di Bernardeschi che non giocava titolare dal 21 novembre contro il Cagliari e non a caso il centravanti spagnolo sfiora subito il 2-0.la manovra d’attacco della Juventus., pennella un perfetto angolo dalla destra sul quale McKennie inzucca il pallone del 2-0, firmando il suo terzo gol in campionato. Mancano 20’ alla fine e a questo punto la Juventus rischia meno di prima,negato soltanto da un decisivo Skorupski, prima a McKennie, poi a Rabiot entrato al posto di Arthur e infine a Ronaldo.Marcatori: pt 15' Arthur; st 26' McKennieAssist: pt 15' Ronaldo; st 26' CuadradoJuventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci (33' st De Ligt), Chiellini, Danilo; McKennie (47' st Demiral), Bentancur, Arthur (33' st Rabiot), Bernardeschi; (24' st Morata); Kulusevski (33' st Ramsey), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiesa, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. All. Pirlo.Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (1' st Soumaoro), Danilo, Tomiyasu, Dijks (31' st Skov Olsen); Svanberg (19' st Dominguez), Schouten; Orsolini (31' st Palacio), Soriano, Vignato (1' st Sansone); Barrow. A disp. Da Costa, Breza, Hickey, Paz, Poli, Baldursson. All. Mihajlovic.Arbitro: Sacchi di Macerata.V.A.R.: Calvarese di Teramo.Ammoniti: pt 14' Vignato (B), 21' Kulusevski (J); st 2' Chiellini (J), 7' Arthur (J), 17' Dijks (B).