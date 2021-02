L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Crotone in programma domani sera. Una gara che complice la vittoria dell'Inter sul Milan diventa fondamentale per la corsa scudetto. E secondo l'allenatore bianconero è proprio l'Inter la favorita per la vittoria del titolo finale, ecco perché.