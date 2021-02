"L'intensità la dai con la velocità della palla, il ritmo al passaggio. E' lì che tante volte non si capisce dal campionato alla Champions la differenza. In Champions la palla va due volte più veloce rispetto al campionato, i giocatori sono molto più reattivi, la velocità del passaggio è diversa, quindi fanno fare partite molto diverse. L'abbiamo visto nelle ultime partite, ma lo sapevamo da anni. In campionato il ritmo è completamente diverso, quando arrivi lì ti devi adattare velocemente. Noi dobbiamo migliorare su questo e lavoriamo tanto sulla trasmissione, deve essere fatta alla stessa velocità in campionato e Champions". Così ha parlato Andrea Pirlo in conferenza stampa, evidenziando due Juventus diverse. Da migliorare però.