Manuel Locatelli continua nella sua crescita. Il prodotto del settore giovanile del Milan, che ha trovato a Sassuolo la giusta tranquillità per crescere con calma, è pronto al grande salto: c'è sempre la Juventus sul classe '98, con Pirlo che insiste per averlo. E può essere un'ipotesi già a gennaio, ma con la formula giusta: alla Morata, per intenderci, un prestito oneroso alto con diritto di riscatto.