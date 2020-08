Secondo quanto riporta Tuttosport, Andrea Pirlo vuole promuovere in prima squadra Daouda Peeters che nella scorsa stagione ha messo assieme 22 partite con la formazione allenata da Fabio Pecchia vincendo la Coppa Italia di Serie C. Centrocampista centrale classe '99, Peeters ha già fatto il suo esordio in Serie A, entrando in campo negli ultimi minuti di Cagliari-Juve, penultima giornata dello scorso campionato.