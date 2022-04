il prossimo 11 maggio a Roma, ideale rivincita della Supercoppa già vinta dai nerazzurri.anche se il 2-0 è una punizione eccessiva per i viola, colpiti nel primo tempo dal ritrovato Bernardeschi e definitivamente affondati in pieno recupero da Danilo., la Juventus soffre la personalità della Fiorentina specialmente all’inizio della ripresa, ma ha il grande merito di pungere in contropiede, senza dimenticare il determinante contributo di Perin che nega almeno due volte il gol agli avversari.Non a caso, infatti,negandogli il gol del pareggio. Al di là di questi due episodi, essendo costretta a rimontare lo 0-1 dell’andata,Senza un regista nell’organico, Allegri in mezzo al campo si affida alla grinta dell’ultimo arrivato Zakaria e al jolly Danilo costretto a giocare al centro, al fianco dello svizzero, tra i due esterni Bernardeschi e Rabiot. Le due punte Vlahovic e Morata non ricevono mai passaggi smarcanti, ma sono bravi a sfruttare i rilanci che arrivano dalle retrovie dove Bonucci e De Ligt ricompongono la coppia centrale, con De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni.Proprio su un classico contropiede Vlahovic va subito vicino al gol impegnando Dragowski, prima di liberare di tacco Morata che però non sfrutta l’occasione. Inutilmente la Fiorentina cerca di spingere con Torreira, bravo ad aprire a destra verso Duncan e a sinistra verso Saponara, perché Ikonè e Gonzalez faticano a liberare Cabral. E così, dopo l’ennesimo ribaltamento di fronte,che come minimo evita l’appendice dei tempi supplementari.- Già protagonista nel finale di primo tempo con l’intervento su Cabral,, che festeggia il rinnovo del contratto con la riduzione dell’ingaggio volando per negare a Martinez Quarta il gol del pareggio. L’occasione sfumata soltanto per l’abilità del portiere bianconero regala ulteriore coraggio alla Fiorentina che riprende ad attaccare costringendo i padroni di casa a rinchiudersi sempre di più nella propria metà campo.Come nel primo tempo, però,Duncan da una parte e Gonzalez dall’altra sono i più attivi, ma è tutta la Fiorentina a muoversi bene facendo soffrire capitan Bonucci e compagni. E allora, dopo l’ingresso di Sottil al posto di Saponara, per offrire più spinta sulla fascia, AProprio l’argentino avvia l’azione che illude i tifosi, perché il controllo e il gran sinistro di Rabiot che riesce a firmare il 2-0 vengono annullati dal Var che segnala il fuorigioco del centrocampista francese. Non può essere un caso che l’ingresso di Dybala dia una scossa alla Juventus, meno passiva e di nuovo pericolosa con Zakaria che sfiora il raddoppio. Poi arrivano anche Cuadrado, Chiellini e Kean, che rilevano De Sciglio, Bernardeschi e Vlahovic, perché il pensiero di Allegri è già rivolto al campionato. E siccome Perin riesce anche a respingere di ginocchio una conclusione di Sottil,al centro che non fallisce la deviazione vincente. Il modo migliore per lanciare la prossima sfida all’Inter.Marcatori: pt 32' Bernardeschi; st 50' Danilo.Assist: st 50' Cuadrado.Perin; De Sciglio (34' st Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi (37' st Chiellini), Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic (37' st Kean), Morata (21' st Dybala). A disp. Szczesny, Pinsoglio, Pellegrini, Rugani, Soulé, Miretti. All. Allegri.Dragowski; Venuti (24' st Callejon), Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Ikoné (34' st Maleh), Torreira (1' st Amrabat), Duncan (34' st Piatek); Nico Gonzalez, Cabral, Saponara (18' st Sottil). A disp. Terracciano, Rosati, Bonaventura, Terzic, Odriozola, Nastasic, Kokorin. All. Italiano.Doveri di Roma1.V.A.R.: Banti di Livorno.Ammoniti: pt 47' De Sciglio (J); st 28' Martinez Quarta (F).