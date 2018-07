Aleksandr Golovin in questo momento non sembra una priorità per le dinamiche di mercato del centrocampo bianconero. La Juventus, però, si era mossa con convinzione sul talento russo durante i primi giorni del Mondiale arrivando a offrire al Cska Mosca 22 milioni più bonus con una percentuale sulla rivendita del cartellino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in questo momento invece c'è il Chelsea in sostanziale vantaggio sul Monaco nella corsa a uno dei più sorprendenti protagonisti di Russia 2018.