Senza andare troppo oltre, senza approfondire discorsi di cassa attuale o futura, in tal senso la missione di Fabio Paratici può dirsi compiuta. L'evoluzione dell'inseguimento a Edin Dzeko e Luis Suarez, poi, non ha nemmeno reso necessario il ricorso alla classica “eccezione”, in ogni caso entrambi i giocatori avrebbero occupato lo spazio lasciato vacante da Gonzalo Higuain sia per quel che riguarda l'età che l'ingaggio.