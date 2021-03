L'agente Vincenzo Morabito ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Per giugno mi giocherei più una pizza su Milik (Marsiglia) o Depay (Lione) per l’attacco della Juventus? Milik. Ma non mi stupirei se tornasse di moda anche Dzeko. A bruciapelo: Pogba e Messi? Il francese lo immagino al Real Madrid, Leo in Inghilterra".