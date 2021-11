La Juventus potrebbe dare a Dejan Kulusevski qualche opportunità in più per mettersi in mostra in queste settimane, a causa dell'infortunio muscolare occorso a Federico Bernardeschi. Circa tre settimane di stop per l'ex Fiorentina, che potrebbero fornire l'occasione a Massimiliano Allegri di dare maggior minutaggio a Kulusevski, giocatore perennemente sotto la lente d'ingrandimento.