Il Cagliari ha in mano il croato Pjaca della Juventus e cerca un difensore centrale sul mercato: nel mirino c'è Goldaniga del Genoa, a sua volta sulle tracce di Castro che potrebbe essere sostituito da Bertolacci (Sampdoria). Dal club del presidente Preziosi potrebbe arrivare in Sardegna pure Pinamonti. In uscita su Cerri c'è il Torino, in alternativa allo stesso Pinamonti e a Scamacca (in prestito all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i granata ricevono offerte per Bonifazi (Spal, Bologna, Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Parma), Iago Falque (Spal, Genoa, Al Nasr e dalla Spagna) e Zaza (Zenit San Pietroburgo). Il Parma cerca un attaccante: Esposito (Inter), Pinamonti o il giovane Millico e offre in cambio Karamoh al Toro. Senza dimenticare il filo aperto con Poveda, in scadenza di contratto col Manchester City, il Torino monitora per l’estate la mezzala dello Spezia, Giulio Maggiore, sul quale sono calati gli occhi anche di Sassuolo, Parma e Bologna. Intanto a Torino c’è il difensore olandese Van Otterdijk (2002) dell’Fc Eindhoven: è in prova con la Primavera.