Non sono previste novità imminenti relativamente all’operazione di mercato che potrebbe portare Marko Pjaca a vestire la maglia della Fiorentina. O almeno non entro il weekend. Per il momento, infatti, sembra che il nodo relativo alla formula del prestito non abbia trovato margini di scioglimento. Secondo FirenzeViola.it, però, la prossima settimana l’entourage del giocatore si incontrerà con la Fiorentina per provare a dare una svolta - magari decisiva - alla trattativa in corso. Si attendono dunque sviluppi.