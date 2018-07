Markonon interessa solo alla Fiorentina ma anche alla Sampdoria che ieri ha provato il sorpasso sui viola con l'incontro a Palazzo Parigi tra Fabio Paratici e Walter Sabatini. La Juve vorrebbe cedere il calciatore a titolo definitivo con recompra in proprio favore da esercitare nelle prossime stagioni. In questo momento il club ligure sembra in pole position sulla Fiorentina ma secondo Tuttosport,Gli incontri tra l'agente del calciatore Naletelic, le due società e la dirigenza della Juve andranno avanti per tutta la prossima settimana,