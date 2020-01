Maurizio Sarri lo ha preferito a Emre Can come ultimo cambio nel match citato con l’Udinese. Precedentemente in conferenza stampa l’allenatore bianconero lo aveva così elogiato: “Se si aprono spazi per lui io sono contentissimo. Ha avuto una sfortuna unica, ha grandissime potenzialità.Se si apre uno spazio io sono il primo a essere contento”. Lo spazio si è aperto,. Ma non alla Juve, dove per lui c’è pochissimo spazio: il club bianconero vuole infatti trovare una soluzione per valorizzare il croato. La squadra che si è mossa per prima - come anticipato da calciomercato.com - è il, sempre più vicina al colpo dai bianconeri.- Il club del presidente Giulini. Il direttore sportivo Paratici ha detto sì alla cessione in prestito del croato, maIl classe 1995 ha già rifiutato la Dinamo Zagabria e altre proposte, vuole valutare bene tutte le opzioni prima di prendere una decisione definitiva. Il Cagliari però insiste e vuole una risposta a breve.