Marko Pjaca al Valencia, la Juventus ci pensa. L'attaccante croato è sul mercato e uno dei suoi più grandi estimatori è proprio Pablo Longoria, ex capo degli osservatori bianconeri e attuale direttore dell'area tecnica del club spagnolo. Il classe '95 ex Dinamo Zagabria non sarà in ogni caso una contropartita nella trattativa per João Cancelo alla Juve, quanto un affare da sviluppare in parallelo tra le due società.